Фестиваль «Шуйское мыло» пройдет в ближайшее воскресенье

<p> XIII фестиваль «Шуйское мыло» состоится в Шуе в воскресенье, 21 июля. Начало – в 10.45. </p> <p> Откроет праздник костюмированный мыльно-банный парад, который пройдет по улицам Малахия Белова, Костромской до городского парка «На Крутихе», где развернется основное гулянье.
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