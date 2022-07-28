Государственный департамент США заплатит до 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине

28 июля Государственный департамент Соединённых Штатов Америки заявил о своём намерении получить информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине, заплатив информатору сумму в 10 миллионов долларов.
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