Встретил в интернетах человека, не способного произнести слово "Россия" -знай, перед тобой враг.

автор - Школа экзорцистов Почему искажают слово и имя Всем вам приходилось встречать на бескрайних просторах интернета людей, которые искажают слово: например, называют Россию "эрефией", русских -"рузьке", Москву "Москвабадом" и т.
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