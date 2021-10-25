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Встретил в интернетах человека, не способного произнести слово "Россия" -знай, перед тобой враг.

Встретил в интернетах человека, не способного произнести слово "Россия" -знай, перед тобой враг.

автор - Школа экзорцистов Почему искажают слово и имя Всем вам приходилось встречать на бескрайних просторах интернета людей, которые искажают слово: например, называют Россию "эрефией", русских -"рузьке", Москву "Москвабадом" и т.

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Александр Алексеевич
вопрос автору ! а сколько штук интернетов у вас ? или тоже не в состоянии разговаривать на правильном русском языке
Владимир Львович Колесников
У меня Интернет один... Но я, таких уродов на его просторах, встречаю ОЧЕНЬ МНОГО!!!!!!!
Александр Алексеевич
судя по вашей речи ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,с кем поведёшься ,,, от того и наберёшься ,,,,,,,,,
Владимир Львович Колесников
Фильтруйте инфу (базар)...
Александр Алексеевич
я всегда отделяю котлеты от мух !( зёрна от плевел ) и задаю неудобные вопросы ,,грамотеям ,,подобного рода ,,,,
Александр Алексеевич
я всегда отделяю котлеты от мух !( зёрна от плевел ) и задаю неудобные вопросы ,,грамотеям ,,подобного рода ,,,,
Алексей Плескач
Автор и прав - в отношении описанных им категорий и... неправ. Во-первых, словом "Рашка" в определённых средах описывают свору "соратников" новоиспечённого нобелевского лауреата, которого хорошенько так встряхнул наш Путин - на Валдае. Да и вообще... Часто, термины, придуманные той козлотой - ей же и возвращаются. Сторицей.

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