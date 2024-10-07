Политнавигатор Украина любыми средствами должна продолжать продвижение в Курской области, одновременно проводя подобные операции не только в других регионах РФ, но и на территории Белоруссии.
Депутат Зеленского: ВСУ зайдут в Белоруссию и разоружат армию Лукашенко
Комментарии
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лина любимцева
Западэнськое жЫдо-бандэрье жаба душит, что в Белоруссии мир и никто не гибнет.
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10 час.
лл
лина любимцева
Точно!! Батька с жЫдо-бандэрьем чикаться не будет и тянуть тягомотину. Врежет моментом - мало не покажется. И БУДЕТ КИЕВ В СОСТАВЕ БЕЛОРУССИИ!!
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10 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Батьке и карты в руки! Ядерной боеголовкой по Зеленскому!
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9 час.
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