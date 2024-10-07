Западэнськое жЫдо-бандэрье жаба душит, что в Белоруссии мир и никто не гибнет.

лл

лина любимцева

Точно!! Батька с жЫдо-бандэрьем чикаться не будет и тянуть тягомотину. Врежет моментом - мало не покажется. И БУДЕТ КИЕВ В СОСТАВЕ БЕЛОРУССИИ!!