Щербакова и Кондратюк будут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк станут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

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