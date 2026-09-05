Новгородские учёные нашли способ экономить бензин без вреда для мотора

Российские инженеры сделали шаг к созданию более экономичных бензиновых двигателей. Учёные Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого совместно с коллегами из других вузов усовершенствовали математические формулы, по которым рассчитывается вероятность возникновения детонации в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.