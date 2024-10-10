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Бизнес журнал. Урал

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АО «Росхим» приобрело государственный пакет акций компании «Метафракс»

АО «Росхим» приобрело государственный пакет акций компании «Метафракс»

Сегодня Росимущество РФ подвело итоги аукциона по продаже акций АО «Метафракс Кемикалс». Согласно информации, размещенной на сайте «ГИС Торги», 96,8% акций компании были проданы по начальной цене – 14,7 миллиарда рублей.

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