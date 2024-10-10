АО «Росхим» приобрело государственный пакет акций компании «Метафракс»

Сегодня Росимущество РФ подвело итоги аукциона по продаже акций АО «Метафракс Кемикалс». Согласно информации, размещенной на сайте «ГИС Торги», 96,8% акций компании были проданы по начальной цене – 14,7 миллиарда рублей.
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