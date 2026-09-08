Настя Каменских: от украинского языка у меня пропал голос и появилась киста

Участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских, которая в 2022 году пообещала, что никогда не будет говорить на русскому языке, рассказала, почему снова вернулась к нему.
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