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Пронедра

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Литий-6 в электродах оказался изотопным отпечатком старения батарей

Литий-6 в электродах оказался изотопным отпечатком старения батарей

Исследователи из Федерального института исследования и испытания материалов Германии (BAM) обнаружили, что распределение двух природных изотопов лития в электродах батарей меняется по мере старения ячейки предсказуемым образом.

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