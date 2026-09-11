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Воронежские новости

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В России запустили гигабитную сеть в пяти городах и включили 5G на частотах LTE в 16 городах

В России запустили гигабитную сеть в пяти городах и включили 5G на частотах LTE в 16 городах

МТС первой в России открыла масштабный доступ к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Она заработала в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.

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