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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев о Кубке Лиги клубного биатлона: «Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России их было, может, и поменьше»

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал Карим Халили. «Для всех это было первое такое испытание, никто не понимал, получится или нет.

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