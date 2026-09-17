Трамп заявил о возможном полном прекращении торговых отношений с Европой

В условиях торгового дефицита, который достиг 200 миллиардов долларов (1,7 трлн руб.), Соединённые Штаты вынуждены «тянуть на себе» европейские страны, и допустил полный отказ от торговли с ними.
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