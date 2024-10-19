Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Ни адресов,ни фамилий,одно растекание мыслью  по древу.И панические заголовки.На кого работаете,твари?"Я пошла к участк...
  • radiofree
    Ну раз участковый на всё положил, то надо обращаться в Русскую общину,она всегда поможет,как скорая помощь."Я пошла к участк...
  • Галина Друзина
    Совершенно верно, кто то за это берёт деньги, это же не в их доме селятся мигранты. Надо менять законы и высылать вме..."Я пошла к участк...

В Тюмени бородач швырнул в кассира железный поднос – не понравилась шаурма со свининой. После "пинка" Бастрыкина "гурмана" ищут

В Тюмени бородач швырнул в кассира железный поднос – не понравилась шаурма со свининой. После "пинка" Бастрыкина "гурмана" ищут

В Тюмени визит неизвестного пока бородача в заведение общепита кончилось скандалом и только чудом никто не получил травм.

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