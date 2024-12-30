Сергей Марков: Гордон это жулик, который обманывает несчастных украинцев, чтобы накрутить подписчиков и донаты

Гордон это жулик, который обманывает несчастных украинцев, чтобы накрутить подписчиков и донаты. Гордон наврал украинцам про мир, потому что знает, что абсолютное большинство украинцев за мир готовы отдать России и Крым и Донбасс и Новороссию и Харьков и Днепр.