Сергей Марков: Гордон это жулик, который обманывает несчастных украинцев, чтобы накрутить подписчиков и донаты

Гордон это жулик, который обманывает несчастных украинцев, чтобы накрутить подписчиков и донаты. Гордон наврал украинцам про мир, потому что знает, что абсолютное большинство украинцев за мир готовы отдать России и Крым и Донбасс и Новороссию и Харьков и Днепр.
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