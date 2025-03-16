«Вучич доигрался в многовекторность и пойдет по пути Асада»: Баширов

Телеграм-канал Рыбарь сообщил, что в Белграде проходит самая масштабная акция протеста в истории сегодня По оценкам, на улицах столицы собралось до 500 тысяч человек: молодые люди приехали в город со всех концов страны.
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