В России перенесут начало учебного года

В России начало учебного года и школьные линейки могут сдвинуться на один день. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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