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Экс-советник главы Госдепа США: версия Киева об атаке на ЗАЭС противоречит логике

Экс-советник главы Госдепа США: версия Киева об атаке на ЗАЭС противоречит логике

По мнению бывшего руководителя аппарата американского госсекретаря Колина Пауэлла, полковника армии США в отставке Лоуренса Уилкерсона, представленная Киевом версия о якобы ответственности России за пожар на Запорожской АЭС противоречит логике.

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