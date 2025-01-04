Минобороны РФ: ПВО ночью уничтожили 16 дронов над российской территорией

Министерство обороны РФ в субботу, 4 января, утром сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над территорией России 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
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