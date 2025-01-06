Запад ведёт против России тотальную войну, пока ещё гибридную. Лень повторять аксиому, что без помощи Запада Украина не продержится и недели.
Угроза блокады Калининграда — хороший повод «дать НАТО по сусалам»
Комментарии
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Сергей Oблезов
Скажите, кто в мире сейчас соблюдает какое-либо право? Кроме конечно российских гуманистов. Вот придут времена когда мир поймет, что это путь в никуда, тогда и начнем-это право соблюдать. Против нас воюет 59 стран, причем они явно воюют, а мы жуем сопли, пытаемся их оправдать. Они все враги, а врага на поле боя надо бить!
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15 час.
Nikolay Stepanov
Несменяемый Гарант всё ещё хочет кому-то показать жест доброй воли. Заклятому врагу??
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7 час.
Nik Nik
Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай! Сергей Павлович Королёв
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4 час.
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