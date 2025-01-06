Угроза блокады Калининграда — хороший повод «дать НАТО по сусалам»

Сергей Oблезов

Скажите, кто в мире сейчас соблюдает какое-либо право? Кроме конечно российских гуманистов. Вот придут времена когда мир поймет, что это путь в никуда, тогда и начнем-это право соблюдать. Против нас воюет 59 стран, причем они явно воюют, а мы жуем сопли, пытаемся их оправдать. Они все враги, а врага на поле боя надо бить!