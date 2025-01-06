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СССР-Россия

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Угроза блокады Калининграда — хороший повод «дать НАТО по сусалам»

Угроза блокады Калининграда — хороший повод «дать НАТО по сусалам»

  Запад ведёт против России тотальную войну, пока ещё гибридную. Лень повторять аксиому, что без помощи Запада Украина не продержится и недели.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Скажите, кто в мире сейчас соблюдает какое-либо право? Кроме конечно российских гуманистов. Вот придут времена когда мир поймет, что это путь в никуда, тогда и начнем-это право соблюдать. Против нас воюет 59 стран, причем они явно воюют, а мы жуем сопли, пытаемся их оправдать. Они все враги, а врага на поле боя надо бить!
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