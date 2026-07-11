Булатов: поражение от «Рубина» неважно, важен прогресс

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Булатов дал комментарий относительно поражения самарской команды от казанского «Рубина» со счётом 0:2 в товарищеском матче, проходившем в рамках летних сборов.
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