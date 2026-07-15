Олисе хочет перейти в «Реал» и обсудит ситуацию с «Баварией» после ЧМ. Мюнхенцы могут потребовать 200+ млн евро за игрока (Foot Mercato)

Майкл Олисе хочет перейти в « Реал » этим летом. Вингер «Баварии» считает, что в мадридском клубе есть все необходимые условия для того, чтобы он продолжал развиваться и сделал следующий шаг в карьере, сообщает Foot Mercato.
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