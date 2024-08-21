Си Цзиньпин встретился в Пекине с иностранными гостями, присутствующими на мероприятиях по случаю празднования 40-й годовщины вступления ВСНП в Межпарламентский союз

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине провел коллективную встречу с руководителями зарубежных парламентов, присутствовавших на мероприятиях по случаю празднования 40-летия вступления Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ в Межпарламентский союз /МПС/, а также в 6-м межрегиональном семинаре по достижению целей в области устойчивого развития для парламентов развивающихся стран.
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