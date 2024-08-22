Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Вождь мирового пролетариата, как его величали коммунисты, Владимир Ульянов, возглавив большевистское революционное правительство, начал под документами ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии-псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)».
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