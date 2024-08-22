Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Из обвиняемых скор будут потерпевшими и все будет в шоколадеЧетверо обвиняемы...
  • Авас Анекак
    всех повесить леберастов«После моего отъе...
  • Vladimir Soukhatchev
    Размеры классов могут уменьшиться, но учителя перестанут увольняться и дети буду НЕ ЗАПУГАННЫМИ!!!ТЕПЕРЬ ВСЁ СЕРЬЁЗ...

Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Вождь мирового пролетариата, как его величали коммунисты, Владимир Ульянов, возглавив большевистское революционное правительство, начал под документами ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии-псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх