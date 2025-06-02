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  • Сергей Пирогов
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При попытке атаки ВСУ на Липецкую область пострадал человек

При попытке атаки ВСУ на Липецкую область пострадал человек

При попытке атаки почти трех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область пострадал один человек.

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