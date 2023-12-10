Поэты и писатели о птицах и зверье.

Книги о природе имеют большую познавательную ценность, они расширяют представления детей, знакомят с явлениями природы, жизнью растений и животных, помогают устанавливать связи и отношения, существующие в природе.
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