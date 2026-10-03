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Спорт Уик-Энд

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«Волшебство» в исполнении Аделии Петросян принесло серебро на «челленджере» в Грузии

«Волшебство» в исполнении Аделии Петросян принесло серебро на «челленджере» в Грузии

Участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян, долгое время раздумывавшая над продолжением карьеры в этом сезоне, всё же решила стартовать, показав свою работу под началом нового тренера - Инны Гончаренко.

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