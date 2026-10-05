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Вооруженные силы Йемена начали операцию по установлению контроля над Саной

Вооруженные силы Йемена начали операцию по установлению контроля над Саной

Вооруженные силы, поддерживающие международно признанное правительство Йемена, начали стратегическую наступательную операцию в столице страны Сане, которую контролирует движение "Ансар-Алла" (хуситы).

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