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Под Астраханью полиция обнаружила в остановленной иномарке разделанные туши украденных коров

Под Астраханью полиция обнаружила в остановленной иномарке разделанные туши украденных коров

Подозреваемая пара «мясников» просто воспользовалась отсутствием пастуха. Вблизи села Сеитовка Красноярского района сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге для проверки документов иномарку, которой управлял 48-летний астраханец.

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