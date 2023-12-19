Депутат Рады Устинова заявила, что Украина живет с протянутой рукой

Депутат Рады Александра Устинова заявила в эфире телевизионного канала «Рада», что в случае остановки финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, Киеву придётся «идти с протянутой рукой» к государствам G7, поскольку дыры в госбюджете страна закрывает за счет западных средств.