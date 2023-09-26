РБК СТИЛЬ

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Мастхевы осени: на что обратить внимание при выборе одежды плюс-сайз

Мастхевы осени: на что обратить внимание при выборе одежды плюс-сайз

Приходит осень, с ее насыщенными цветами, уютными тканями и многослойностью. Это время года, когда можно корректировать свой образ в зависимости от меняющейся погоды, а также приобрести универсальные вещи, способные прослужить не один сезон.

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