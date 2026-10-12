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Сенаторы США восстали против дизельной сделки Трампа с Путиным

Сенаторы США восстали против дизельной сделки Трампа с Путиным

Группа сенаторов США от обеих партий потребовала от президента Дональда Трампа немедленно отменить соглашение о поставках российского дизельного топлива, поскольку оно нарушает принятый в 2022 году закон.

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