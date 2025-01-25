Анна Ахматова встретится с Анной Павловой в балете

В БДТ состоится мировая премьера уникального спектакля. Элеонора Севенард (Большой театр) Предоставлено организаторамиЕлизавета Кокорева (Большой театр) Предоставлено организаторамиНеожиданные переклички судеб двух великих русских женщин – поэтессы Анны Ахматовой и балерины Анны Павловой – обнаружат зрители в балете «Две Анны», мировая премьера которого состоится 1 и 2 февраля года на сцене Большого драматического театра им.