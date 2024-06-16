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Ливень, штраф экипажа Шварцмана, сход Росси и несколько часов за сейфти-каром. Итоги ночи в «Ле-Мане»

Ливень, штраф экипажа Шварцмана, сход Росси и несколько часов за сейфти-каром. Итоги ночи в «Ле-Мане»

Ливень, штраф экипажа Шварцмана и несколько часов за сейфти-каром. Итоги ночи в «Ле-Мане»24 часа Ле-МанаЭкипаж Toyota #8 во главе с Брендоном Хартли лидирует в конце драматичной и безумно сложной ночи в «24 часах Ле-Мана», тогда как Ferrari, задавшей темп в начале дистанции, нет даже в первой тройке.

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