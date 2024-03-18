Перед концертом "Крымская весна" в фойе ДК "Победа" развернулись тематические площадки: "Согреваем теплом", "Пожелание солдату", Мастер-класс "Я рисую Крым".
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Перед концертом "Крымская весна" в фойе ДК "Победа" развернулись тематические площадки: "Согреваем теплом", "Пожелание солдату", Мастер-класс "Я рисую Крым".