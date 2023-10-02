Мэр назначил новое Правительство Москвы

Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства столицы после своего переизбрания мэром. Его заместители сохранили свои посты: Анастасия Ракова — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Александр Горбенко — по вопросам региональной безопасности и информационной политики, Пётр Бирюков — по вопросам ЖКХ и благоустройства, Андрей Бочкарёв — по вопросам градостроительной политики и строительства, Владимир Ефимов — по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.