Мэр назначил новое Правительство Москвы

Сергей Собянин подписал указ о назначении правительства столицы после своего переизбрания мэром. Его заместители сохранили свои посты: Анастасия Ракова — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Александр Горбенко — по вопросам региональной безопасности и информационной политики, Пётр Бирюков — по вопросам ЖКХ и благоустройства, Андрей Бочкарёв — по вопросам градостроительной политики и строительства, Владимир Ефимов — по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
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