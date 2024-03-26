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Zero Hedge

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Election 2024: It's The Psychopathology, Stupid

Election 2024: It's The Psychopathology, Stupid

Election 2024: It's The Psychopathology, Stupid Authored by Roger L. Simon via The Epoch Times (emphasis ours), The deeper we get into the 2024 presidential election, the more pathological, in the psychological sense, our society appears.

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