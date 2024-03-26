Election 2024: It's The Psychopathology, Stupid Authored by Roger L. Simon via The Epoch Times (emphasis ours), The deeper we get into the 2024 presidential election, the more pathological, in the psychological sense, our society appears.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)