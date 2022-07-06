Медвежий угол

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Десять занятных обычаев свидомого украинского общества

Десять занятных обычаев свидомого украинского общества

Не можешь победить ― возглавь. Эта нехитрая идея, проецируемая на Россию, упорно бродит много лет по умам шароварного панства, которое, как в той песне поётся, душу и тело кладёт на то, чтобы Россия оказалась покорена ими ― гордыми выкладывателями самых больших трезубцев из кизяков Ведь если бы на Россию удалось успешно распространить своё бандеровское влияние со всеми его майданными, так сказать, ценностями, то свершилась бы главная мрия евроукров ― москали не только были бы пэрэможэни, но и сама Украина стала бы Россией, а Россия ― Украиной.

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