Как у российских коррупционеров отбирают незаконное имущество

ПФ

Петр Федотов

Постыдились бы писать, об этих двоих. Начните с ареста работников органов власти и банков, которые вывезли миллиарды рублей и имеют массу недвижимости за рубежом. Про них Бастрыкин, почему то молчит, сообщив мне, что в СК РФ против них, нет достаточно улик для их ареста и возвращения в РФ, как это делается в КНР.