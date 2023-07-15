В Ставрополе по решению суда уйдут с молотка два дома экс-главы ГИБДД региона, в одном из которых нашли золотой унитаз.
Как у российских коррупционеров отбирают незаконное имущество
Комментарии
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Леонид
Речь о всех коррупционерах или только о рядовых?
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16 час.
ПФ
Петр Федотов
Постыдились бы писать, об этих двоих. Начните с ареста работников органов власти и банков, которые вывезли миллиарды рублей и имеют массу недвижимости за рубежом. Про них Бастрыкин, почему то молчит, сообщив мне, что в СК РФ против них, нет достаточно улик для их ареста и возвращения в РФ, как это делается в КНР.
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16 час.
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