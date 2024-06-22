 В горах Сочи парикмахеры сделали альпакам новые стрижки, спасая животных от летней жары

В горах Сочи парикмахеры сделали альпакам новые стрижки, спасая животных от летней жарыВ Сочинском горном парке альпак животных решили избавить от мучений из-за установившейся жары, и сделать им модные новые стрижки.
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