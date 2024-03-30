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В Поморье за пять лет планируют отремонтировать более 800 километров дорог

В Поморье за пять лет планируют отремонтировать более 800 километров дорог

На эти цели будет направлено более 70 миллиардов рублей— Успешно защитили на федеральном уровне региональную дорожную программу, рассчитанную на 2024–2028 годы, —сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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