ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.
ГРУЗИЯ НЕ ОСТАВИТ ОТ НИХ КАМНЯ НА КАМНЕ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РОССИЕЙ ОБЕЩАЕТ АБХАЗИИ ЧЁРНЫЕ ВРЕМЕНА
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Абхазы хотят на дерево залезть, и задницу не ободрать. Чтоб и деньги давали, и чтоб мы у них ничего не строили.
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
Командира Пянашки эта воровская верхушки Абхазии решила посадить в тюрьму.... РАСН.
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Это выбор абхазского народа, хотят быть свободными от всех и танцевать на граблях Грузии, Армении, да пожалуйста, сколько душе угодно, мы по этому поводу расстраиваться не будем, закроем границу, максимально сократим поток русских туристов [кстати абхазы сами этого максимально добиваются, своим неодекватные поведением к туристам], а потом будем посмотреть, как стулья начнут накалятся под задницами абхазской элиты. Ибо не хер охреневать и плевать в руку которая тебя кормит.
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14 час.
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