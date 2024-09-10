БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ГРУЗИЯ НЕ ОСТАВИТ ОТ НИХ КАМНЯ НА КАМНЕ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РОССИЕЙ ОБЕЩАЕТ АБХАЗИИ ЧЁРНЫЕ ВРЕМЕНА

ГРУЗИЯ НЕ ОСТАВИТ ОТ НИХ КАМНЯ НА КАМНЕ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РОССИЕЙ ОБЕЩАЕТ АБХАЗИИ ЧЁРНЫЕ ВРЕМЕНА

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Абхазы хотят на дерево залезть, и задницу не ободрать. Чтоб и деньги давали, и чтоб мы у них ничего не строили.
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
Командира Пянашки эта воровская верхушки Абхазии решила посадить в тюрьму.... РАСН.
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Это выбор абхазского народа, хотят быть свободными от всех и танцевать на граблях Грузии, Армении, да пожалуйста, сколько душе угодно, мы по этому поводу расстраиваться не будем, закроем границу, максимально сократим поток русских туристов [кстати абхазы сами этого максимально добиваются, своим неодекватные поведением к туристам], а потом будем посмотреть, как стулья начнут накалятся под задницами абхазской элиты. Ибо не хер охреневать и плевать в руку которая тебя кормит.
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14 час.

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