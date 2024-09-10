ГРУЗИЯ НЕ ОСТАВИТ ОТ НИХ КАМНЯ НА КАМНЕ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РОССИЕЙ ОБЕЩАЕТ АБХАЗИИ ЧЁРНЫЕ ВРЕМЕНА

Абхазы хотят на дерево залезть, и задницу не ободрать. Чтоб и деньги давали, и чтоб мы у них ничего не строили.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Это выбор абхазского народа, хотят быть свободными от всех и танцевать на граблях Грузии, Армении, да пожалуйста, сколько душе угодно, мы по этому поводу расстраиваться не будем, закроем границу, максимально сократим поток русских туристов [кстати абхазы сами этого максимально добиваются, своим неодекватные поведением к туристам], а потом будем посмотреть, как стулья начнут накалятся под задницами абхазской элиты. Ибо не хер охреневать и плевать в руку которая тебя кормит.