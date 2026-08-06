Тюменские волонтеры рассказали RTVI, что готовы подать в суд из-за качества воды

Вышел репортаж RTVI из Тюмени, столкнувшейся с дефицитом воды из-за паводка на реке ТураРосводоканал в Тюмени увеличил количество реагентов для очистки воды, которая поступает в дома горожан, а сами тюменцы продолжают набирать воду в цистернах на улице.