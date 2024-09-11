Блинкен обсудил с Киевом применение дальнобойных ракет для ударов в глубь России

По его словам, Украина неизбежно ступит в НАТОГоссекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве заявил, что обсудил с Украиной использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.
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