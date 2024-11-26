Расчет БПЛА уничтожил позицию ПТУР и пункт боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчет БПЛА 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожил позицию ПТУР и наблюдательный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.
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