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Расчет БПЛА уничтожил позицию ПТУР и пункт боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчет БПЛА уничтожил позицию ПТУР и пункт боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчет БПЛА 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожил позицию ПТУР и наблюдательный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.

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