В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 % Высо...

В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 %Высокую зависимость китайской промышленности от импорта полупроводниковых компонентов прекрасно осознают и политические руководители страны, а потому в КНР уже много лет подряд предпринимаются попытки развивать импортозамещение в этой сфере.