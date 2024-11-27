Власти Барнаула планируют запустить троллейбусы в новые микрорайоны города

В мэрии не отказываются от идеи троллейбусов на улице Взлетной Администрация Барнаула в рамках выполнения нацпроекта "Чистый воздух" планирует построить троллейбусную линию по улице Взлетной от улицы Попова до Северного Власихинского проезда.
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