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Андрей Ваджра: Ивано-Франковск готов к борьбе с русскоязычными украинцами

Благую весть спешу я вам сообщить! «Языковые патрули» в Ивано-Франковске начнут работу в ближайшее время! Уже 74 человека заявили о готовности (на общественных началах) ловить русскоязычных на улицах, сообщил мэр Руслан Марцинкив.

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Комментарии
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Eduard
Они сами русскоязычеые.Русский знают все! Во идиотрв развелось!
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15 час.
Eduard
У нас свободный мир,как хотим так и общаемся.А члены преступной власти,что прсле переворота нас учить не будут!
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15 час.
Eduard
Этих самозванцев самих лупить по роже начнут.Не будит десяток даунов навязывать свое паршивое мнение всем!
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15 час.

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