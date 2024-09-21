Андрей Ваджра: Ивано-Франковск готов к борьбе с русскоязычными украинцами

Благую весть спешу я вам сообщить! «Языковые патрули» в Ивано-Франковске начнут работу в ближайшее время! Уже 74 человека заявили о готовности (на общественных началах) ловить русскоязычных на улицах, сообщил мэр Руслан Марцинкив.
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