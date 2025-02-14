ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными

ИЗВЕСТИЯ Минпромторг предложил поправки в закон "О стандартизации в РФ": пищевики в своих технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО) не должны устанавливать требования, ухудшающие характеристики товаров или "противоречащие требованиям национальных стандартов", выяснили "Известия".