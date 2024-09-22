Директор RGG Studio заявил, что Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii “намного больше”, чем Like a Drago...

Директор RGG Studio заявил, что Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii “намного больше”, чем Like a Dragon GaidenRGG Studio недавно анонсировала Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, следующую игру во франшизе Yakuza/Like a Dragon.
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