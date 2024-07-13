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AMD Ryzen 9 9950X показывает прирост 20% производительности в Blender по сравнению с Ryzen 9...

AMD Ryzen 9 9950X показывает прирост 20% производительности в Blender по сравнению с Ryzen 9...

AMD Ryzen 9 9950X показывает прирост 20% производительности в Blender по сравнению с Ryzen 9 7950X при 230 ВтНедавно, частник форума Anandtech Igor_kavinski показал как 16-ядерный флагман AMD Ryzen 9 9950X работает при PPT 60 Вт, 90 Вт, 120 Вт и 160 Вт TDP в бенчмарке Blender.

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